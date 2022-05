Česko od začátku ruské invaze udělilo lidem prchajícím z Ukrajiny 330.226 víz

Cizinecké policii se od počátku bojů na Ukrajině nahlásilo 225.302 lidí, v pátek 2209. Nahlašovat se nemusí děti do 15 let, kteří podle dat vnitra tvoří asi třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou tvoří asi tři čtvrtiny ženy.

Od počátku tohoto týdne musí uprchlíci hlásit změnu adresy pobytu v Česku do tří dnů místo dosavadních 30. Zkrátila se rovněž lhůta pro nahlášení u cizinecké policie po vstupu do republiky. Podle ministerstva vnitra to umožní například lépe využít ubytovací kapacity v jednotlivých obcích.

Uprchlíci mají po registraci také povinnost nahlásit, pokud Česko opouštějí, ne všichni to ale učiní. Kvůli tomu má stát podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přesnější data o nově příchozích než o těch, kteří odejdou. Soudí, že by výrazně pomohlo zřízení jednotného evropského registračního systému. Česko má o pohybu uprchlíků horší přehled, protože není hraniční zemí schengenského prostoru.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají v Česku víza dočasné ochrany, která jim umožňují v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Víza mohou získat uprchlíci z válečných oblastí i lidé z Ukrajiny, kteří v Česku žijí s povolením k přechodnému pobytu.