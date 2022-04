Česko vydalo od začátku ruské invaze na Ukrajině přes 274.000 víz

Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Na cizinecké policii, kde se do 30 dnů od příjezdu musí ohlásit lidé starší 15 let, se zaregistrovalo 159.852 lidí, za pátek to bylo 2283 uprchlíků.

Od počátku ruské invaze dostalo víza v Česku 274.317 lidí. Na počátku minulého týdne udělilo Česko víza přes 5000 uprchlíkům, přes týden pak číslo klesalo až na 2500 v neděli. Po víkendu počet stoupnul na 3700, v posledních dnech se ale pohyboval pod 3000. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) tento týden ve statistice zveřejnila, že z Ukrajiny kvůli válce odešlo 4,2 milionu lidí, dalších více než 7,1 milionu Ukrajinců muselo opustit domovy a přestěhovat se do bezpečí v jiné části Ukrajiny. Největší zátěž spojenou s obrovským počtem uprchlíků z Ukrajiny nesou blízké země jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Moldavsko nebo Rumunsko. Statisíce lidí z Ukrajiny zamířily vedle Česka také do Německa a desetitisíce utečenců hostí většina evropských zemí.

Česká vláda bude příští týden schvalovat strategii pro zvládnutí migrační vlny, ve stejném týdnu ji plánuje předložit i Sněmovně. Strategie má 13 oblastí, mezi nimi například integraci na trh práce, školství, vnitřní bezpečnost ČR nebo financování.