Chemičkou Unipetrolu otřásl výbuch. Několik vážně zraněných

"Výrobní jednotka byla z preventivních důvodu odstavena," napsala firma na twitteru. Příčinou výbuchu byla "technická závady na hydrokrakovací jednotce".

Po šesté hodině mluvčí firmy Pavel Kaidl sdělil ČTK, že požár je téměř uhašen a hasiči kontrolují požářiště termokamerou. "Během dne budeme zjišťovat rozsah poškození, příčinu nehody určí zahájené vyšetřování," doplnil. Obyvatelům okolních měst a obcí se omluvil za způsobené nepříjemnosti. Jejich bezpečí ani životní prostředí podle mluvčího ohroženo nebylo.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně.

Jeden ze čtyř zraněných po výbuchu v Litvínově utrpěl velmi vážné zranění

Jednoho ze čtyř zraněných při noční explozi v chemickém závodě v Litvínově musel vrtulník převézt do nemocnice v Praze na Vinohrady. Jde o velmi těžké zranění. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Jeho tři kolegy do pražské nemocnice převezly sanitky. Po explozi vypukl požár, který se podle oznámení Orlen Unipetrol podařilo hasičům zastavit. Na místě zůstává jedna jednotka.

"Na místě se zranily čtyři osoby. Jedna velmi vážně a byla letecky transportována do Prahy na Vinohrady," uvedl Voleník. Dodal, že další tři zraněné do pražské nemocnice převezly sanitky.

Hasiči stále místo požáru monitorují, řekl v 7:30 ČTK mluvčí firmy Pavel Kaidl. Výrobní jednotka byla z preventivních důvodů odstavena. Příčinou výbuchu byla podle vyjádření firmy technická závada na hydrokrakovací jednotce. "Zjišťujeme rozsah poškození odstavené výrobní jednotky. Rafinérie jako celek je v provozu," doplnil mluvčí. Jak dlouho bude jednotka mimo provoz, zatím neuvedl. Obyvatelům okolních měst a obcí se omluvil za způsobené nepříjemnosti. Jejich bezpečí ani životní prostředí podle mluvčího ohroženo nebylo.

V noci na dnešek zasahovalo v chemičce devět hasičských jednotek a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. "Na místě zůstává jedna jednotka Unipetrolu. Likvidaci požáru zatím hlášenou nemám," řekl ČTK mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Kolem 8:00 se podle něj bude pokračovat ve vyšetřování příčiny výbuchu s následným požárem a stanovení rozsahu škod.

