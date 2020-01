Další podezření na koronavirus. Nemocná žena na severu Moravy je v domácí izolaci

Nemocná je v domácí izolaci. Vzorky odebrané pacientce dnes putovaly do Státního zdravotního ústavu. "Je to jedna pacientka z neděle z večera, která je v domácí izolaci. Přiletěla před 11 dny z Číny. Byla tam teplota, kašel. Dneska ráno byly odvezeny vzorky do Státního zdravotního ústavu," uvedla Svrčinová.

Výsledky budou mít hygienici k dispozici v úterý. "Nepochází odsud, je to Číňanka, která přiletěla na prázdniny k babičce a tady onemocněla," doplnila Svrčinová.

Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal již 81 mrtvých a 2744 nakažených. Čínská vláda ve snaze zamezit dalším přenosům koronaviru prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu.