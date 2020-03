Data ČSSZ: Karanténu má s e-neschopenkou 19 300 lidí, počet klesl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V karanténě na ochranu před šířením koronaviru bylo na konci víkendu s e-neschopenkou 19.200 lidí. Proti pátku tak do neděle celkový počet izolovaných osob v Česku klesl zhruba o 3150. Za volné dny se snížil ve všech krajích. Vyplývá to ze statistiky elektronických neschopenek, kterou aktualizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Od začátku března do karantény šlo podle ministryně práce Jany Maláčové celkem přes 32.900 lidí.