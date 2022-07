Do rozpálených pražských ulic vyjely kropicí vozy, na letišti ochlazují asfalt

— Autor: ČTK

Do pražských ulic dnes z důvodu vysokých teplot vyjelo všech 21 kropicích vozů. Vyjely v 10:30 a budou kropit do 18:30. ČTK to sdělil mluvčí městské firmy Pražské služby Radim Mana. Kropení a mlžení je součástí každoroční letní údržby komunikací. Vozy vyjíždějí vždy, když tři dny po sobě teploty překročí 25 stupňů Celsia. Pokud nepřijdou bouřky, budou podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové jezdit i v dalších dnech. Z preventivních důvodů dnes ochlazovalo zpevněné plochy i letiště v pražské Ruzyni.