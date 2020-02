Expedice kolem světa: Doufám, že nás vůz Tatra nikde nenechá "ve štychu", říká cestovatel

"Jede s námi také doprovodné vozidlo, které by v případě potřeby mohlo dovést další náhradní díly," uvedl Havlíček, který se jako jediný zúčastní celé tříleté cesty. Členové expedice během ní plánují ujet přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí. Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit zhruba 300 lidí, podle Havlíčka asi 80 během první etapy, která má skončit za devět měsíců na východě Ruska.

Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

"Propagovat dobré jméno České republiky je jeden z cílů. Chceme také lidem zprostředkovat ten zážitek. Ať už pojedou s námi, nebo nás budou sledovat na sociálních sítích," uvedl Havlíček. Cílem podle něj je také přinést informace z dalekých končin do ČR. "Protože, i když žijeme ve světě internetu a médií, tak málokdo prostě ví, jak žije rodina v Mongolsku, malé děti v Tádžikistánu, a jak jedenáctiletý kluk někde v Kyrgystánu dokáže zabít a naporcovat ovci," podotkl. Doplnil, že z výpravy vznikne také mimo jiné televizní seriál, prvních deset dílů bude odvysíláno už letos na podzim.

Další z účastnic expedice Kateřina Božková dnes ČTK řekla, že cestovat ji nutí mimo jiné to, že ráda objevuje cizí kuchyně. "Všude je to jiné, kulturní střety jsou. Člověka to ale může naučit jiné vnímání světa. Čím víc toho člověk zažije, tím více si rozšíří obzory. Nepřemýšlí prostě jenom jako Evropan," dodala.

Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. Havlíček a další spoluorganizátor Petr Holeček z velké části financují cestu z vlastních zdrojů. "Je to rozděleno zhruba na třetiny. Třetinu financujeme my, třetinu partneři a sponzoři a třetinu dočasní členové výpravy," doplnil Havlíček.

Dnešního slavnostního odjezdu expedice od pražského Rudolfina se zúčastnila řada hostů, mimo jiné ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo podle něj vyzývá české firmy, ale třeba i neziskové organizace, které působí po celém světě, aby se na resort obrátily a ministerstvo je s expedicí propojí. "Zajistíme jim možnost se setkat, řekneme jim, kde kdo kdy bude. Zapojili jsme všechny naše pobočky CzechTradu a CzechInvestu, což je téměř 60 kanceláří po celém světě, které mají za úkol propagovat Českou republiku a zprostředkovávat exporty, importy a investice našich podnikatelů," řekl dnes ČTK ministr, který s cestovatelem není v žádném příbuzenském vztahu.

Výprava v 80. letech jela speciálně upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci mají k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě.