Grygárek podal žalobu na Šlachtu. Kvůli tvrzením v jeho knize chce půl milionu a omluvu

Žalobu na ochranu osobnosti podá kvůli podle něj lživým tvrzením, která o něm bývalý policista naspal ve své knize Třicet let pod přísahou. Informoval o tom dnes server Česká justice.

Grygárek, někdejší náměstek bývalého vrchního státního zástupce v Praze Vlastimila Rampuly, čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem a jeho švýcarskými konty. Jeho stíhání však zastavil pražský městský soud. V září pak Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího žalobce Pavla Zemana proti tomuto rozhodnutí.

Šlachta v knize například uvedl, že Grygárek podával vlivným lobbistům, politikům a manažerům informace z jejich policejních spisů. Mohl si díky tomu pořídit drahý byt v centru Prahy, který ho pak opět s lobbisty spojoval. Bývalý policista také napsal, že někdejší Rampulův náměstek úmyslně zamlčel trestnou činnost lobbisty Janouška před švýcarskými orgány.

"Nejen, že v knize publikuje neveřejné údaje z trestního spisu, ale navíc vytváří další fabulace, čímž újmu způsobenou žalobci jen dále prohlubuje," uvedl podle serveru Grygárek o Šlachtovi v žalobě.

"Budu se možná opakovat, ale musím. Za vším, co je v knížce, si stojím," uvedl bývalý šéf protimafiánského útvaru. "A to v té knížce zdaleka není všechno, co bych chtěl k takovým lidem, jako je pan Grygárek, říct," dodal. Uvedl také, že se nikomu omlouvat nebude.

Podle žaloby zasáhly nepravdivé výroky v knize do Grygárkova profesního i osobního života. "Je soustavně neoprávněně žalovaným obviňován z páchání trestné a jiné protiprávní činnosti, a to i přesto, že byla všechna podezření zákonným způsobem vyvrácena," citoval server ze žaloby. Grygárek ji podle serveru podá v nejbližších dnech.

Šlachtu kvůli jeho knize prověřovala také policie. Zjišťovala, zda nezveřejnil tajné informace. Případ však nakonec odložila.