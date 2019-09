Karel Gott přiznal, že o akutní leukémii promluvil proto, že dostal konkrétní dotaz, který se týkal jeho zdravotního stavu. „Ptali se na to, jestli se mi vrátila rakovina a jestli podstupuji léčbu. Abych předešel spekulacím, rozhodl jsem se na jejich dotaz odpovědět a cítím potřebu sdělit svou situaci i vám,“ píše Gott v prohlášení, které je určeno jeho fanouškům.

Zdravotní problémy měl Gott už v minulosti, veřejnost se o nich ale vždy dozvěděla až se zpožděním. „Nechtěl jsem vás zatěžovat svými problémy, nejsem ten, který by o svém soukromí, zvláště zdraví, veřejně sám mluvil a nechával se tak litovat. Se svou nemocí jsem se chtěl díky špičkovému týmu prof. Trněného vypořádat sám, po boku své manželky a mých nejbližších,“ vysvětluje Gott, proč o svém stavu jen nerad mluví.

Připomněl také, že už před 4 lety kvůli agresivnímu nádoru podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. „Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě Myelodysplastického syndromu. Přes několik druhů léčby přešlo bohužel toto onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukémii. Podstupuji ambulantní léčbu a dojíždím do nemocnice na kontroly, v rámci kterých lékaři sledují můj celkový zdravotní stav,“ prozradil zpěvák.

Zároveň žádá o to, aby všichni respektovali soukromí jeho samotného i jeho rodiny. „Věřím, že nám média nebudou denně v patách a nebudou na nás pořádat hon, což by mohlo přitížit nejen mému stavu, ale zejména psychice mých nezletilých dcer,“ varuje Karel Gott.

Sám slavík je podle svých slov rád, že může být doma v kruhu rodiny. Boj s nemocí ale rozhodně nevzdává a hodlá se držet svých plánů. „Právě dokončuji svou autobiografii, která nakonec vyjde až zpočátku jara příštího roku. Před pár dny jsme dotočili záběry pro celovečerní dokumentární film o mém životě a přidávám i fotografii, která vznikla při natáčení,“ dodává ve vzkazu, který podepsal slovy „Váš Karel“.

Podporu mu na sociálních sítích vyjadřují stovky fanoušků, ale i Gottovi kolegové a přátelé. „Milý náš Kájo, děkujeme za otevřenost... Moc na Vás myslím a modlím se za Vaše uzdravení. Hodně sil Vám i celé rodině. Mám Vás ráda. S úctou a láskou M.,“ vzkázala mu zpěvačka Monika Absolonová.

Ozvala se třeba zpěvačka Helena Vondráčková. Zpráva o Karlově nemoci ji nepříjemně překvapila. „Mám z toho husí kůži a moc mne to mrzí. Je to velký bojovník a věřím, že vše díky obrovské podpoře rodiny, kamarádů a fanoušků zvládne. Moc na něj myslíme,“ cituje ji server Seznam Zprávy.

„Cože? To je strašný, to je strašný,“ reagoval Jiří Krampol, když se o kamarádově nemoci dozvěděl. „Zrovna takovej frajer?! To je nespravedlivý. Na Karlových osmdesátinách mě napadlo, jestli ho náhodou zase něco netrápí. Ale hned jsem ty myšlenky zažehnal. Nedá se nic dělat, musí se stát zázrak, Karel tu bestii musí porazit,“ uvedl pro eXtra.cz.