Kauza MSD se rozrostla. Speciální tým Prsten rozplétá 134 případů, obviněno už 64 lidí

Případy navazují na již soudem projednanou kauzu manažerů zkrachovalé kampeličky obžalovaných z toho, že zpronevěřili v letech 2010 až 2013 vklady členů družstva a způsobili škodu přes 1,2 miliardy korun.

"Celkem jsme se zabývali či se stále zabýváme 134 samostatnými případy, které se týkají 240 poskytnutých úvěrů," sdělil ČTK mluvčí NCOZ. Centrála na vyšetřování MSD vytvořila zvláštní tým Prsten. Kauzy dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství, které podle Ibeheje již podalo obžaloby ve více než 20 věcech. Hospodářské noviny dnes uvedly, že státní zástupce David Ešner nechtěl spojovat případy do jednoho celku, protože by byl nepřehledný a mohl by se táhnout roky.

V rámci trestního řízení zajistili detektivové majetek za zhruba 260 milionů korun. Zabavili především nemovitosti a peníze na účtech. Mluvčí ale zatím nesdělil, jaká je celková výše škody. "Budeme se moci vyjádřit až po ukončení všech trestních věcí," uvedl.

Za vytunelování MSD poslal soud na konci loňského listopadu manažery záložny Petra Jánského, Daniela Turečka a Jana Zavřela nepravomocně na pět, šest a pět let do vězení. Potrestal je také pětiletým zákazem činnosti. Státní zástupkyně pro ně požadovala výrazně přísnější tresty včetně propadnutí majetku. Soudní senát však muže shledal vinnými nikoliv ze zpronevěry, ale z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Verdikt není pravomocný, kauzu bude řešit ještě vrchní soud.

Rozsudek pražského městského soudu uznal vinnými všech 19 lidí obžalovaných za vyvedení prostředků z družstva - většinu za úvěrové podvody a za praní špinavých peněz. Hlavním organizátorem zpronevěry a následného praní špinavých peněz byl podle obžaloby Petr Koltok, jehož skutky projednává soud v odděleném hlavním líčení.

V souvislosti s úvěry byli již nepravomocně odsouzeni například podnikatel Viktor Chlup a znalec Vlastimil Hudeček. Soud jim uložil pětileté tresty, podle obžaloby způsobili škodu 19 milionů korun. Znalec Hudeček čelí další obdobné obžalobě související s úvěrovým podvodem v MSD, údajně se podílel na způsobení škody kampeličce ve výši 57 milionů korun.