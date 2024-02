Policie šetří nájemnou vraždu. Úřednice chtěla nechat zabít manžela

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pátek informovala o zahájení trestního stíhání trojice fyzických osob pro přípravu zvlášť závažného zločinu vraždy a pro přečin nedovoleného ozbrojování.

"Obviněné osoby měly podle našich závěrů ve vzájemné spolupráci připravovat nájemnou vraždu osoby z podnikatelského prostředí, a to s cílem získat pro sebe majetkový prospěch. Dvě osoby jsou stíhány vazebně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody od 15 do 20 let, popř. výjimečný trest," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Podle serveru iRozhlas.cz byla kriminalisty obviněna pracovnice Nejvyššího kontrolního úřadu, která si podle jejich zjištění měla přes prostředníka objednat vraždu manžela. Dokonce už měla zaplatit zálohu ve výši 300 korun.

Dozorujícím orgánem ve věci je pražské městské státní zastupitelství.