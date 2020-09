Kauza údajně opilé soudkyně za volantem se komplikuje, bude revizní posudek

Hlídka Lehké při dechové zkoušce loni v prosinci naměřila 1,8 promile alkoholu. Po pěti minutách naměřená hodnota činila 1,75 promile. S krevním testem Lehká nejprve souhlasila, následně ho jednoznačně odmítla. U soudu řekla, že měla bromhexin a následně si stříkla stopangin. Znalec obžaloby zcela vyloučil, že by naměřené hodnoty byly způsobeny uvedenými léky.

Znalkyně obhajoby Eva Herkommerová dnes u soudu řekla, že při dechové zkoušce nebyly splněny všechny podmínky nutné pro její správné provedení. "Můžeme říci, že v dechu byl etanol. Dechová zkouška ale nebyla provedena tak, jak má," uvedla znalkyně. Věrohodnost výsledku dechové zkoušky snižuje podle ní mimo jiné to, že nedošlo ke stabilizaci dechového přístroje v terénu a ten nebyl dostatečně vzdálen od zařízení, která vysílají vlny.

Policista u soudu řekl, že automobil zastavil kvůli tomu, že vozidlo začalo přejíždět z pruhu do pruhu a následně přejelo lehce do protisměru. Dnes pouštěl soud videozáznam. "Není to od pangejtu k pangejtu, jak uváděl policista, nicméně takto se neřídí. Obžalovaná vjela do protisměru, ohrozila protijedoucí automobil a znovu vjela na střed," komentoval záznam soudce Benno Eichler.

Do přístroje dýchala soudkyně několikrát, protože výdech nebyl dostatečný k záznamu hodnot. "Nechci na krev, chci normálně správní delikt," uvedla Lehká k dotazu policisty, zda se podrobí krevnímu testu. Podle hlídky byl cítit z ženy alkohol. Obhajoba dnes předložila soudu vánoční vůni do automobilu. "Nemůžeme vyloučit, že odér z vozidla byl způsoben vůní, která byla v té době intenzivnější než nyní," uvedl obhájce Rostislav Sochor.

Výsledek první dechové zkoušky provedené v 17:28 byl 1,8 promile a u druhé provedené v 17:33 byla hodnota 1,75 promile. "Není vůbec o čem diskutovat. Byl to alkohol, k tomu není co více dodat," uvedl znalec obžaloby Jiří Fišer. U stopanginu je podle něj možné, že koncentrace vyletí velmi rychle nahoru, následně však rychle padají dolů. U druhého dechové zkoušky by tak podle Fišera byla hodnota již mizivá.

Znalkyně obhajoby dnes uvedla, že aplikace stopanginu může mít vliv na výsledek dechové zkoušky. "Zkoušku je vhodné opakovat po patnácti až třiceti minutách," uvedla. Lehká navíc žvýkala.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) Lehkou dočasně zprostila výkonu funkce místopředsedkyně ústeckého krajského soudu a podala ni kárnou žalobu.