Klub, v němž se měl po nocích natáčet film, prověřuje policie

"Toto je aktivita, která je naprosto nežádoucí a myslím, že neproběhne. Beru to skoro jako výsměch opatřením, protože celé noci ten klub vrátit do podoby, jako by byl otevřen s konzumací, tancem a podobně, je opravdu nežádoucí. Je to příklad, jak bychom k tomu neměli přistupovat," řekl ministr. Při natáčení uměleckých děl podle stávajících opatření neplatí povinnost nosit roušky.

Film podle klubu pojednává o "elektronické hudební scéně, láskách a pařbách dnešní mladé generace". Komparz podle něj nemá nárok na honorář, nutná je registrace a podpis smlouvy. Každý den se bude natáčet s jiným stylem hudby. "Jde o hodiny záběrů na tančící a bavící se lidi a pro vybrané menší epizodní role ve filmu," uvedl klub.

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) se od takové aktivity distancovala. "FAMU aktuálně neprodukuje studentský film, který by se natáčel v prostorách klubu Cross, ani film, který by se obsahově zabýval elektronickou hudební scénou. Při natáčeních našich studentských filmů důsledně dbáme na dodržování bezpečnostních a hygienických nařízení a opatření, které studenti respektují a chrání tak zdraví všech zúčastněných," sdělila ČTK děkanka FAMU Andrea Slováková.