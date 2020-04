Koronavirus v ČR: Odhalených případů nákazy v neděli výrazně ubylo

Počet lidí, kteří byli v neděli otestování na přítomnost koronaviru, ministerstvo zdravotnictví zatím nezveřejnilo. V sobotu zdravotníci udělali 6134 testů, čímž jejich celkový počet přesáhl 80.300. Předchozí neděli, tedy 29. března, bylo otestováno 2798 lidí.

Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze, kde na každých 100.000 obyvatel připadá podle ministerstva přes 85 lidí s touto nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1161 případů, což je přibližně čtvrtina celkového počtu nakažených v republice. Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá téměř 67 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Největší podíl potvrzených případů nákazy koronavirem tvoří lidé ve věku 45 až 54 let, na které připadá necelá pětina ze všech nakažených. Podobný podíl z celkového počtu případů tvoří lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Naopak nejméně je mezi nakaženými dětí ve věku do 14 let, a to jenom zhruba pět procent.

V nemocnicích bylo podle údajů za sobotu 383 pacientů nakažených koronavirem. U 86 z nich mělo onemocnění těžký průběh. Přibližně 30 procent lidí nakažených koronavirem, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila, nebo byla propuštěna do domácí karantény.

Počet zemřelých, kteří byli pozitivně testování na koronavirus, stoupl v neděli o čtyři na celkových 67. Dvěma lidem, kteří v neděli zemřeli, bylo přes 60 let a dvěma méně než 50 roků.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulé neděle:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 29. března 2798 160 30. března 5313 184 31. března 6206 307 1. dubna 5973 281 2. dubna 6291 269 3. dubna 6889 332 4. dubna 6134 282 5. dubna* 115

* Počet testů za čtvrtek zatím nebyl zveřejněn.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví