Lidé mě dojímají, chtějí založit sbírku na hospodské, říká Janeček. Rebelie je oprávněná, tvrdí Bábek

Když si ráno otevřel e-mail, byl dojatý. Jiří Janeček, který v Jincích na Příbramsku provozuje pivovar Malý Janek, byl zavalen podporou nejen od kolegů, ale i pozitivními ohlasy od veřejnosti. „Lidé mně píší, že hodlají na hospodské založit sbírku, což nás potěšilo, ale my říkáme, že nechceme žádné peníze zadarmo a pokud nás zákazníci chtějí podpořit, tak ať si koupí dárkový poukaz a na jaře si ho přijdou propít.“

Policejní zásah byl korektní, nikdo nedělal problémy

Protest bývalého poslance ODS, který se vymezil proti vládě, jež necelý týden po rozvolnění pandemických opatření opět restauracím zkrátila provozní dobu, a navíc upozorňuje, že od kabinetu se živnostníkům hlavně ve druhé koronavirové vlně nedostává kompenzačních bonusů. Počínání vlády Andreje Babiše přirovnává ke komunistům, kteří po Únoru rovněž likvidovali podnikatelský sektor. „Odezva na naši akci je ale obrovská i ze strany veřejnosti. Solidarita lidí svědčí o tom, že nás hosté v průšvihu nenechají a situaci vnímají velmi intenzivně. E-mail mám úplně zahlcený a nestíhám odpovídat.“

Pivovarník pro EuroZprávy.cz tvrdí, že do protestní akce, která spočívala v odmítnutí zkrácené provozní doby ze 22. na 20. hodinu, ze po celé zemi zapojilo přes osmdesát restaurací. „Sice některé zavřely v osm hodin večer, což chápu, ale tím, že na budovu podniku majitelé vyvěsili vlajku, dali najevo, že jsou s námi a rovněž nesouhlasí s vládou,“ pochvaluje si.

Podporu ve svém tažení vůči vládě mají hospodští i ze strany Podnikatelských odborů. Jejich předseda Radomil Bábek vnímá protesty pozitivně. „Revolta i odpor restauratérů jsou oprávněné. Hospodských je mně líto, protože za nedodržení vládního nařízení budou pokutováni a potrestáni. Vláda si jejich protest nenechá líbit a vlastně ani nemůže. Ale je to na ni další tlak, neboť už nyní ztrácí u občanů důvěru,“ tvrdí šéf výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek, který je zároveň i předsedou Asociace podnikatelů a manažerů.

Janeček se sankcí za přetažení otvírací doby počítá. „ S velkou pravděpodobností, která hraničí s jistotou, bude proti nám zahájeno správní řízení. Pokud by nám byla udělena třímilionová pokuta, pak by byla likvidační. Ale pro mě je nyní fascinující, jak se hospodští semkli, jak jsou jednotní. Vláda alespoň vidí, že si vše nenecháme líbit.“

Podnik exzastupitele a bývalého člena Rady hlavního města Prahy navštívila ve středu v devět hodin večer Policie České republiky společně s hygienou. „Stalo se to, co jsme samozřejmě očekávali. Policejní zásah byl zcela korektní, hosté se bez problémů nechali legitimovat a my jsme uposlechli všech výzev, protože s orgány opravdu nechceme bojovat, neboť ony vykonávají jen svoje povinnosti. Problémem je postoj vlády České republiky.“

Vláda pokračuje v ignoraci, proto se svolává sraz

Podnikatelské odbory jsou připraveni živnostníkům pomoci, pokud se na ně obrátí, že se dostali do problémů s úřady. „Pokud nás zkontaktují, pak samozřejmě u nás podporu najdou, a to ve formě právní pomoci. Ale Podnikatelské odbory samy o sobě jako právní subjekt do správních řízení zasahovat nemohou. My můžeme jen apelovat, psát kabinetu, stěžovat si na vládě, ale to je momentálně vše, co můžeme,“ podotýká pro EuroZprávy.cz Bábek.

Sám však restauratéry upozorňuje, že pokud se budou hájit, tím že protiepidemický sytém (PES) je na stupni číslo 3, který dovoluje mít otevřeno do 22 hodin, pak nepochodí. „Musíme si uvědomit, že jsme se stále v nouzovém stavu. A během něj může vláda konat opatření z hodiny na hodinu, tedy okamžitě, a to bez ohledu na svoje předchozí rozhodnutí,“ upozorňuje pravicový konzervativec Bábek.

Janeček přiznává, že neustále měnění vládních nařízení je stresující. „Jen si to vezměte, v úterý se mohlo zavírat až ve 22 hodin, ve středu už v osm večer, včera se nemohlo čepovat pivo do PET lahví, dnes už se může. Já alespoň doufám, že díky naší hospodské rebelii si úřednici či vláda přečtou, jak fungují. Rozdat si ale půl miliardy na odměnách dovedou hned, tak by materiály od nich měly být neměnné a srozumitelné.“

Zakladatel i předseda Občanské konzervativní strany avizuje, že v revoltě budou restauratéři i hospodští pokračovat, navzdory hrozícím sankcím. I dnes pivovar v Jincích na Příbramsku plánuje, že se s hosty rozloučí až ve 22 hodin. „Vláda vůbec nepochopila náš vzkaz. Během středy se nikdo z kabinetu k naší situaci nevyjádřil, ale abych byl upřímný, ani nás to nepřekvapilo. Dále nás ignoruje.“

Podnikateli vadí, že místo toho, aby si ministři sedli s hospodskými za jeden stůl a pokusili se obě strany najít rozumné řešení situace, včetně kompenzační pomoci, tak vláda v omezování malých živnostníků pokračuje. „Rozhodla se jít cestou restrikcí, které jsme tady už před rokem 1989 zažili a nedopadlo to dobře.“

Bývalý zastupitel Městské části Prahy 11 proto na neděli v Jincích na Příbramsku od 15 hodin iniciuje sraz se všemi rebelujícími restauratéry. Přidat se však mohou z ostatních sektorů i další podnikatelé a živnostníci. „Musíme se domluvit na společném postupu a hlavně způsobu, jak budeme bojovat za naše přežití. Je nutné se totiž zorganizovat, zkoordinovat, protože ve středu to bylo takové chaotické. Všichni cítíme, že je potřeba se spojit napříč republikou, ať už se jedná o živnostníky, podnikatele či restauratéry a hospodské.“ Zájemci o setkání se mohou akreditovat na e-mailu info@malyjanek.cz.

Bývalý člen dolní komory na setkání, které se odehraje podle přísných hygienických předpisů, zřejmě na louce před pivovarem, pozve i předsedu výboru Podnikatelských odborů Radomila Bábka. „Jsem členem Podnikatelských odborů, a tak pana Bábka pozveme určitě také. Situace je kritická, proto každý názor, který nás nasměřuje z krize ven, je vítaný. Vláda alespoň v neděli uvidí, že si už nic nenecháme líbit a hlavně, že jsme jednotní,“ uzavírá Jiří Janeček.