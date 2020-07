Lidé před čínskou ambasádou podpořili hnutí Fa-lun-kung, velvyslanec dostal dopis

Takzvaná svíčková vigilie začala v neděli večer a skončila dnes v dopoledne přečtením dopisu určenému čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi. V něm členové Asociace Falun Gong ČR, z. s., která akci organizovala, žádali ukončení pronásledování stoupenců hnutí, propuštění vězňů svědomí a ukončení násilného odebírání orgánů vězňům. Dopis pak organizátoři vhodili do schránky velvyslanectví.

Akce začala přečtením společného prohlášení členů parlamentů 16 zemí adresovaných čínské vládě. Organizátoři pak napsali jména vybraných obětí na chodník před ambasádu, kde také umístili fotografie lidí, kteří byli umučeni nebo na následky mučení zemřeli. Podle předsedkyně Falun Gong Veroniky Sunové se v neděli akce zúčastnilo asi 60 lidí, přes noc až do rána bylo účastníků asi 30.

“Immediately stop the persecution of Falun Gong in #China, and to unconditionally release all detained Falun Gong practitioners."



Over 600 current and former lawmakers from 30 countries are calling on the #Chinese to end the persecution of #FalunGong,https://t.co/omEnGFv3W6