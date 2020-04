Lidé se bojí přiznat, kde se pohybovali. Stát za paměťové mapy trestat nebude

Naprostá většina lidí v regionech, kde se chytrá karanténa testuje, podle náměstka s vytvořením paměťové mapy souhlasí. "Ptali jsme se těch, kteří nesouhlasili, a hlavní důvod byly obavy, že se pohybovali někde, kde neměli, a bojí se, že budou trestáni. Mohu dát veřejný příslib, že nebudeme pranýřovat nikoho za to, že byl někde jinde, než měl být," řekl Prymula. Podle něj je důležité vědět, jestli se člověk potkal s někým, koho mohl nakazit.

Podle náměstka se v regionech, kde se karanténa testuje, ukazuje, že systém výrazně napomáhá osvěžení paměti, zejména tam, kde se člověk pohyboval na více místech. "Mapa umožňuje zaznamenat místo, kde dotyčný jedinec strávil více než 15 minut, v některých případech 30 až 40 terčíků, kde se člověk za pět dní zpátky zastavil," doplnil Prymula.

Chytrá karanténa umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu jeho mobilního telefonu za posledních pět dní k vytvoření vzpomínkové mapy míst, kde se pohyboval. Má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a je ho tedy třeba otestovat. Do tří dnů by pak hygienici měli všechny rizikové kontakty poslat do karantény. Na test budou moci dorazit zhruba za další dva dny vlastním autem na odběrové místo nebo k nim dorazí výjezdový tým.

Součástí systému je i 33 odběrových týmů armády, které posílí současnou síť pevných odběrových míst a sanitek, které jezdí do domovů. Má také manažerský software, který umožňuje řídit kapacity pro testování v laboratořích. Další nový program umožňuje sledovat vzorky od odběru až po automatické informování testovaného o výsledku.