NÁVOD: Jak si připravit nouzové zavazadlo pro případ krize?

Štěstí není jen něco, co se nám děje, ale něco, co můžeme aktivně ovlivňovat. Někteří lidé mají přirozeně veselejší povahu, zatímco jiní se s ní tolik neztotožňují. Bez ohledu na to, jaký typ člověka jste, existují způsoby, jak své návyky změnit a do života přinést více radosti. BBC sestavil několik ověřených tipů, které mohou váš život obohatit o větší pocit štěstí