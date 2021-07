Lidé stále přispívají do sbírek na pomoc obyvatelům zasaženým tornádem

Diecézní charita Brno vybrala 329,6 milionu korun, necelých 115 milionů již rozdělila mezi potřebné. "Vnímáme to jako projev hluboké lidské sounáležitosti, který nemá v naší historii obdoby. Do sbírky lidé přispívali skutečně od prvních chvil. Nejvíce darů přicházelo hned první dny a byly to desítky milionů korun denně. Příspěvky ale stále přicházejí i týdny po ničivém tornádu. Velký ohlas měly i benefiční akce. Sbírka je otevřená na dobu neurčitou. Její ukončení bude vycházet ze situace v obcích, očekáváme, že půjde o dobu v řádu měsíců," řekl ředitel charity Oldřich Haičman.

Na celkové koordinaci za uplynulý měsíc pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců. Pracovníci charity pomáhali v zasažených obcích, prováděli šetření v domácnostech nebo poskytovali odbornou psychologickou pomoc. Část charitního týmu se podílela na zajištění sbírky a komunikaci s dobrovolníky i dárci. "Ke sbírce přistupujeme s velkou odpovědností. Je pro nás důležité pomáhat systematicky, dlouhodobě a konkrétně," dodal Haičman.

Nadace Via vybrala přes 224 milionů korun. "Velkorysost dárců je opravdu neuvěřitelná, peníze do sbírky stále přibývají, od firem, z benefičních koncertů i ze zahraničí. Je to největší filantropický počin české společnosti v historii. Za prvních 24 hodin lidé darovali více než polovinu celkového příspěvku sbírky. V následujících dnech a týdnech přibývají zejména výtěžky třeba zaměstnaneckých sbírek jednotlivých firem, kterých byly desítky. Peníze nyní přibývají již pomalejším tempem, stále jsou to ale statisíce denně," sdělil ředitel nadace Zdeněk Mihalco.

Nejvyšší dary byly podle něj ve výši 1,5 milionu korun od jednotlivců, od firem v řádu několika milionů. Nejčastějšími dary byly částky 1000 a 500 korun. Sbírka bude otevřená zřejmě do konce srpna. "Sbírka samozřejmě představuje mimořádnou administrativní zátěž. Řadu věcí však ulehčilo například zavedení elektronického podpisu smluv s příjemci podpory, smlouvy většina z nich podepíše za pár desítek vteřin přes mail. Musíme také vystavit 150.000 potvrzení o daru, které jsme museli upravit a zautomatizovat, abychom tuto zátěž hladce zvládli," dodal Mihalco.

Organizace Člověk v tísni vybrala kolem 164 milionů korun. "Zvlášť v době po covidových lockdownech je to potěšující a překvapivé. Sbírku se zatím nechystáme uzavřít. Jsme zvyklí pracovat v tak velkých objemech, takže to pro nás není žádná komplikace," poznamenala za organizaci Adriana Černá.