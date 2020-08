Luděk Nečesaný osvobozen v korupční kauze, vrchní soud zamítl odvolání žalobce

Muž vinu od počátku odmítal. Stíhání spojoval se svým bojem za očištění syna Lukáše, který byl obžalovaný z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích.

Státní zástupce uváděl, že se Luděk Nečesaný nechal korumpovat v letech 2009 a 2010. Čtyřem zdravotnickým firmám - MedicCor, Medtronic Czechia, B. Braun Medical a NT Medica - údajně umožnil obchodovat s nemocnicí, případně zajistil, aby dodávaly výrazně více zboží. Peníze podle obžaloby inkasoval přes společnost Sarmed, kterou založila jeho žena.

"Nebylo prokázáno, že obžalovaný (Nečesaný) těmto firmám skutečně přislíbil nějaké nadstandardní zacházení. Musíme vycházet z toho, co prokázáno bylo: pouze to, že obžalovaný pro tyto firmy prováděl poradenskou činnost, kterou jim fakturoval a firmy mu tyto faktury proplácely," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Krajský soud loni při odůvodnění zprošťujícího rozsudku připustil, že Nečesaný se mohl trestné činnosti dopouštět jiným způsobem, než jaký popsala obžaloba. Nad rámec obžaloby ovšem soud rozhodovat nemohl.

"Je pravdou, že to jednání vykazuje určitý stupeň podezření. Za této situace rozhodně nebylo chybou, když bylo zahájeno trestní stíhání - s ohledem na to, jaké bylo postavení obžalovaného v té době a s ohledem na poměrně značný objem finančních prostředků, který přes firmu Sarmed protekl," řekl Lněnička. Poukázal na to, že Nečesaná, ačkoliv není ekonomka ani lékařka, založila firmu, jež se měla zabývat dodávkami zdravotnického materiálu výlučně pro libereckou krajskou nemocnici.

Soudce ale zároveň uvedl, že nebyla vyvrácena obhajoba Nečesaného, který argumentoval tím, že pro firmy zmiňované obžalobou prováděl poradenskou činnost už předtím, než se stal ředitelem, a poté v tom pokračoval. Vedení nemocnice neshledalo v tomto jednání etický problém.

Ze svědeckých výpovědí pracovníků nemocnice navíc podle Lněničky nevyplynulo, že by na ně Nečesaný vyvíjel tlak ohledně přednostního využívání zboží od konkrétních firem. Podle jednoho z primářů sice Nečesaný chtěl, aby se více odebíral materiál od jedné z těchto firem, ale zdůvodňoval to tím, že je levnější. "Luděk Nečesaný byl ředitelem nemocnice a samozřejmě měl zájem na tom, aby se v nemocnici šetřilo, ne aby se zbytečně vyhazovaly prostředky," poznamenal k tomu soudce.

Bývalému řediteli hrozilo za přijetí úplatků pět až 12 let vězení, jeho manželce pak tři až osm let odnětí svobody za praní špinavých peněz. Třetí osvobozený obžalovaný, Tomáš Macháček z firmy MedicCor, mohl za podplácení dostat až šestiletý trest. Všichni tři se dnešního odvolacího zasedání zúčastnili, k věci ale nic nedodali. Nečesaný odkázal na svou loňskou závěrečnou řeč u krajského soudu.

Odvolání řešil stejný soudce, který Nečesaného syna Lukáše opakovaně uznal vinným z pokusu o loupežnou vraždu. Loni nakonec mladíka pravomocně osvobodil, nicméně uvedl při tom, že rozhodnutí je z jeho pohledu špatné. Manželé Nečesaní proto trvali na tom, že soudce Lněnička je vůči jejich rodině podjatý, a usilovali o to, aby jejich kauzu dostal na starosti někdo jiný. Nejvyšší soud jim nevyhověl.