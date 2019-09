Máte psa? Pravidla chovu se nejspíš znovu zpřísní

Přísnější pravidla má přinést vládní novela veterinárního zákona, která upravuje také chov hmyzu pro lidskou spotřebu nebo na výrobu bílkovinných produktů. Sněmovna se k jejímu schvalování sejde asi za dva týdny.

Chovatelé psů budou mít sedm dní na to, aby nahlásili veterinářům informace o tom, že chovají nejméně tři feny starší 12 měsíců. Úmrtí některé z nich budou muset rovněž nahlásit do týdne. Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich. Cílem je zamezit obcházení zákona a snahám vyhnout se oznamovacím povinnostem a veterinárním kontrolám.

Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory nebo chovatelé vodicích nebo asistenčních psů. Veterináři evidují na 900 chovatelů pěti a více fen, za nesplnění nahlašovací povinnosti uložili od předloňského listopadu sankce ve 40 případech, uvedlo ministerstvo zemědělství.

Čipování štěnat navrhla zavést poslankyně ANO Monika Červíčková. Čipy by štěňata měla podle ní dostat před odevzdáním novému majiteli. Pavel Kováčik (KSČM) doporučil zákonem zavést povinnost chovatelů ohlásit čipování veterinární správě, která by měla vést jejich evidenci. Kováčik také doporučil zpřísnit pravidla pro převoz primátů a šelem.

Ministerstvo chystá také novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Navrhuje v ní zavést evidenční list vrhu štěňat, který by byl chovatel povinen uchovávat. Při prodeji nebo darování štěněte by musel předat novému majiteli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis péče o něj. Za rozmnožování psů nebo koček v množírně bude hrozit pokuta až do 500.000 korun, uvedl úřad.