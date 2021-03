Mnohá dětská hřiště v Praze budou nadále přístupná

Rodiče s dětmi mohou nadále navštěvovat například hřiště, které spravuje Praha 1. Těch je podle informací na webových stránkách radnice v centru města deset. Řadí se k nim například dětské hřiště ve Vrchlického sadech a na Kampě, která jsou nyní otevřená do 17:00, nebo ve Františkánské zahradě. To je v současnosti veřejnosti přístupné do 19:00.

"Víme, jak je situace pro naše obyvatele složitá a nechceme už tak tvrdé podmínky ještě zhoršovat. Navíc si také uvědomujeme, jak je pro všechny generace důležitý zdravý pohyb," uvedla k tomu místostarostka první městské části Eva Špačková (ODS). Podle mluvčí radnice Petry Pekařové budou na to, aby lidé na hřiště dodržovali bezpečnostní opatření, dohlížet správci jednotlivých hřišť.

Na hřiště ve svém okolí mohou své děti vzít i rodiče z Jižního Města. Podle mluvčí Prahy 11 Anny Kočicové se tamní hřiště dvakrát týdně dezinfikují a kvůli bezpečnosti musí lidé v nich mít zakrytá ústa a nos alespoň chirurgickou rouškou a nemohou se sdružovat. Pokud není možné dvoumetrové rozestupy kvůli naplněnosti hřiště dodržovat, měly by děti s rodiči s návštěvou počkat nebo zvolit jiné z celkem 70 hřišť v Praze 11. "Pokud dojdeme k závěru, že jsou vládní opatření ohledně pobytu na hřištích porušována, není vyloučeno, že své rozhodnutí o ponechání dětských hřišť v provozu přehodnotíme a hřiště - stejně jako vloni na jaře - zcela uzavřeme," dodal místostarosta městské části Jakub Lepš (TOP 09-STAN).

V Praze 2 se podle starostky Jany Černochové (ODS) hřiště dezinfikují denně. "Díky tomu mohou být otevřená. Prosím všechny o dodržování pravidel, ohleduplnost a používání respirátorů," uvedla na twitteru. Hřiště se podle radního Jana Poupěte (ODS-Svobodní) nebudou zamykat ani v městské části Praha 9, kde je asi 80 ploch určených ke hraní.

Hřiště pro děti nechal otevřené i pražský magistrát, jak už dříve ČTK sdělil mluvčí Vít Hofman. "Děti nemůžou pořád jen sedět doma a potřebují pohyb na čerstvém vzduchu," uvedl k tomu na konci února na svém twitteru pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Dětská hřiště včetně těch, která jsou součástí školních zařízení, naopak zavřela osmá městská část. "Školní hřiště budou uzamčena, na dětská hřiště, kterých je na území Prahy 8 celkem 54, radnice umístí ceduli o uzavření," sdělil mluvčí radnice Martin Šalek. Krizový štáb Prahy 8 takto rozhodl na doporučení pražské hygienické stanice a na základě zhoršující se pandemické situace. Ode dneška jsou hřiště zavřená i v Praze 7, jak uvedl mluvčí Martin Vokuš. Nepřístupná jsou podle něj hřiště ve správě radnice i ty ve Stromovce a Letenských sadech, která jsou ve správě hlavního města. "Je to bohužel v tuto chvíli nutné také z toho důvodu, že podle aktuálních údajů čím dál více dochází k přenosu nákazy mezi dětmi. Omezení bude v platnosti jen po nezbytně nutnou dobu," uvedl Vokuš.

K zavření dětských hřišť vláda vyzývala na konci února, kdy oznámila nová pravidla proti šíření covidu-19. Ta platí od 1. března zatím na tři týdny.