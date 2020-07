Nesezdaným párům by k setkání mohlo stačit čestné prohlášení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cizincům, kteří tvoří s českým občanem nesezdaný pár, by mohlo k příjezdu do Česka stačit čestné prohlášení jejich českého partnera. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) tím chce vyřešit situaci párů, které se kvůli pandemii koronaviru několik měsíců nemohly setkat. Ministr to dnes uvedl na twitteru.