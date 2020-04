O příspěvek mohou OSVČ požádat do konce června

K žadatelům by se mohly dostat pravděpodobně v pondělí 20. dubna, v některých případech nožná již v pátek 17. dubna.

Zákon k vyplácení příspěvku byl dnes schválen Parlamentem, zbývá podpis prezidenta a publikování zákona ve sbírce zákonů. "Tím se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a finanční správa proto zahájila přijímání žádostí," uvedla dnes ministryně. Dodala, že účinný by zákon mohl být od příštího týdne. Následně začne správa příspěvky vyplácet. Po účinnosti zákona by podle Schillerové měl být příspěvek vyplacen do tří až čtyř dnů od podání žádosti.

Finanční správa začne podle její šéfky Tatjany Richterové žádosti aktivně zpracovávat nejpozději ve středu. První peníze by podle ní mohli podnikatelé dostat v pondělí 20. dubna, nevyloučila ale i pátek 17. dubna. "Masivně platby ale zahájíme 20. dubna," uvedla. Upozornila, že nejdůležitější na celé žádosti je podpis žadatele. "A prosíme také o vyplnění kontaktních údajů, aby naši pracovníci mohli žadatele v případě nějakého doplnění kontaktovat," dodala. Finanční správa vyčlení na zpracování žádostí zhruba 3000 pracovníků z celkových zhruba 16.000.

O příspěvek lze požádat e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis. Stačí tak e-mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář. Má to zabránit tomu, aby živnostníci museli chodit na poštu nebo na finanční úřad.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění. Splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.

Na finančních úřadech o příspěvek budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezónní podnikatelé. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie nového koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce. Ten by měl státní pokladnu přijít jen v březnu na 10,9 miliardy Kč.

Výdaje státního rozpočtu na vyplácení jednorázového příspěvku 25.000 korun osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) jako kompenzace dopadů krize související s koronavirem by mohly být až 17,5 miliardy korun. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.