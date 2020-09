O volby drive-in není valný zájem ani v Praze. Za tři hodiny odhlasovalo 30 lidí

"Hlasování na drive-in stanovištích je plynulé a netvoří se zde fronty. Větší zájem je možný očekávat v poledních a odpoledních hodinách," uvedl Hofman.

Na parkoviště na Letné, kde mohou volit lidé z auta z obvodu Praha 1 a Praha 5, přijela od 10:00 do 11:00 podle zpravodaje ČTK na místě další desítka vozidel. Volič chráněný rouškou u stanů před volební komisí stáhne okénko, prokáže se občanským průkazem, dostane volební lístky, v autě je dá do obálky a přes okno hodí do urny. Chvíle, kdy komise kontroluje doklad totožnosti, je jedinou, kdy si volič musí stáhnout z obličeje roušku pro kontrolu fotografie na dokladu. Jinak musí mít roušku celou dobu na obličeji. V areálu se pohybují policisté, vojáci a osoby v bezpečnostních oblecích, kteří s voliči komunikují.

Voliči z obvodu Praha 9 odevzdávají své hlasy v areálu prosecké polikliniky. I tam bylo dnes ráno hlasování bez obtíží. Krátce po poledni do 13:00 byl podle zpravodaje ČTK na místě zájem o volby vyšší než v dopoledních hodinách. Na zadní parkoviště u polikliniky, které je nyní kvůli volbám pro parkování uzavřeno, přijela desítka aut. Provoz před volebním místem koordinují policisté.

Lidé v karanténě nebo izolaci mohou hlasovat také z domova, a to do přenosných volebních schránek. O tento způsob hlasování však musí dopředu požádat, a to do čtvrtka 1. října.

Pro ostatní voliče je připraveno hlasování v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00, kdy je řádný termín voleb do třetiny Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb bude v pátek 9. a v sobotu 10. října.

Volební místa pro hlasování z auta jsou dimenzována až na 16.000 voličů, kteří jsou aktuálně v ČR karanténě. V Česku je podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Petra Vokáče dnes pro lidi nakažené covidem-19, případně ty, co jsou v nařízené karanténě kvůli podezření na nemoc, připraveno 78 hlasovacích míst.

V Praze se letos volí v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Senátní obvody nekopírují městské části, po kterých jsou pojmenovány. Obvod Praha 1 zahrnuje také Prahu 7, část Prahy 2 a Troju. Pod volební obvod Praha 5 spadá také Praha 13, Řeporyje a Zličín. Obvod Praha 9 zahrnuje území městské části s výjimkou katastrálních území Hrdlořezy, Hloubětín a části Malešic. Dále zahrnuje území Prahy 14, Kbel, Horních Počernic, Újezdu nad Lesy, Běchovic, Dolních Počernic, Klánovic, Koloděj, Satalic a Vinoře.