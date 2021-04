Obavy lidí v ČR z koronaviru opadly, stoupl zájem o očkování

Na 44 procent se na konci března zvýšil podíl lidí, kteří ze 13 sledovaných preventivních opatření dodržují menšinu. V polovině měsíce to bylo 40 procent, zatímco během vrcholu podzimní vlny epidemie na konci října kolem 35 procent. Velké starosti dělala koncem března epidemie 45 procentům dotázaných, počátkem měsíce to byla polovina. "Pokles obav v minulosti predikoval další mírné uvolnění chování v následujících týdnech," uvedli autoři výzkumu.

Kontakty zůstávají omezené, ukázal výzkum. Lidí, se kterými byli za týden v podstatném kontaktu, hlásili respondenti koncem března v průměru 11,5, v polovině měsíce to bylo 10,5. Přibylo setkání mezi přáteli a s rodinou. Oba údaje jsou ale znatelně nižší než během vrcholu podzimní vlny.

Očkovat se proti covidu-19 chtělo koncem března 61 procent lidí, v polovině měsíce to bylo 59 procent a na počátku roku 51 procent. Detailnější analýza podle PAQ Research ukazuje, že ochota silně narostla mezi staršími, vzdělanějšími a vysokopříjmovými lidmi, naopak mezi lidmi do 54 let s nižším vzděláním či z menších obcí a mezi nízkopříjmovými oproti podzimu poklesla. "Může to být dáno poklesem důvěry v instituce, menšími pociťovanými riziky (věk) a benefity očkování (omezená motivace nižších tříd umožněním cestovat)," podotkli autoři průzkumu.

Nějakým typem testu prošlo v posledním měsíci 38 procent dotázaných a 69 procent zaměstnanců docházejících na pracoviště. "Míra protestovanosti je výrazně vyšší než na podzim či začátku zimy, kde testy procházelo jen okolo třetiny rizikových," uvedla PAQ Research. Nadále ale podle ní platí doporučení expertů, že antigenní testy by se měly používat častěji a víc by se měly využívat dražší a spolehlivější testy PCR.

Pandemie nevede k velkému nárůstu nezaměstnanosti, ale k jistému omezení pracovního života, zjistil také výzkum. Problémy se splácením dlouhodobých závazků stabilně od počátku roku hlásí kolem 12 procent lidí. "Z negativních dopadů sledujeme během února a března 2021 mírný nárůst příznaků deprese a úzkosti. Nejvíce narostly mezi lidmi do 24 let, ženami s dětmi v domácnosti, nízkopříjmovými a lidmi zasaženými epidemií," doplnila PAQ Research.