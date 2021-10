Obavy, že se nestihne jmenování soudců, pokládá ministerstvo za předčasné

Šéf Soudcovské unie Libor Vávra v sobotu varoval, že pokud by se jmenování nestihlo, museli by kandidáti zřejmě znovu procházet výběrem. Jejich nejmenování by podle něj zároveň mohlo významně ovlivnit plynulost justice.

"Podle názoru ministerstva spravedlnosti je poslední jmenovací etapa padesáti nových soudců především organizační záležitostí. Nesdílíme obavy Soudcovské unie, že by jejich (ne)jmenování mělo mít zásadní vliv na chod justice. Zatím pracujeme s variantou, že by ke jmenování do konce roku mělo dojít," sdělil Řepka.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla prezidentovi ke jmenování 28 žen a 22 mužů. Seznam kandidátů schválila 11. října vláda. Nejvíce z nich má zamířit k obvodním soudům spadajícím pod Městský soud v Praze. Právě pražskému městskému soudu v minulosti šéfoval Vávra.

"Samozřejmě nemoc prezidenta v tom hraje jistou roli, nicméně existují možnosti, jak i za této situace jmenování uskutečnit. Apelovali jsme na ministerstvo spravedlnosti, aby se pokusilo situaci vyřešit," řekl Vávra po sobotním zakončení sněmu Soudcovské unie. Dodal, že pokud na menších soudech schází jeden či dva soudci, má to značný dopad na řešení běžných případů.

Vávra také upozornil, že od ledna budou po novele zákona o soudech a soudcích platit jiná pravidla pro výběr soudců a že nejsou připravené doprovodné předpisy, takže navíc hrozí, že po Novém roce nebude možné nové soudce vybírat.

Zeman je v nemocnici od 10. října. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dva dny poté oznámil, že prezident jmenoval předsedou brněnského krajského soudu Milana Čečotku. Vyvolalo to pochybnosti. Hrad později dodal, že se tak stalo ještě před Zemanovou hospitalizací.

Podle ústavy jmenuje soudce prezident republiky. Soudce se funkce ujímá složením slibu do prezidentových rukou. Při případném převzetí prezidentových pravomocí podle článku 66 ústavy by soudce mohl jmenovat předseda vlády.

Zeman naposledy jmenoval soudce obecných soudů letos v květnu, bylo jich 51. Tehdy jich rovněž nejvíce poslal do obvodu pražského městského soudu.