Odsouzený lobbista Janoušek vzdal snahu o započtení přerušeného trestu

Janoušek si odpykává 4,5 roku, za mříže se vrátil loni v létě. Předtím měl trest dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů.

O nepravomocném zamítnutí stížnosti informovala v prosinci Česká televize. Soud tehdy nepotvrdil, jak rozhodl a proč, protože účastníci řízení ještě neměli rozhodnutí k dispozici.

"Pokud jde o rozhodnutí, soud dospěl k závěru, že zápočet doby, po kterou měl odsouzený (Janoušek) přerušený výkon trestu odnětí svobody soudem, nelze do doby jeho výkonu započíst, když trestní řád ani jiná právní norma takový postup neumožňuje. Proto jeho žádost zamítl," vysvětlil nyní Wenig.

Pokud by soud Janouškovi vyhověl, věznice by zřejmě lobbistu propustila. O žádosti rozhodoval soudce Kamil Vacík, který Janouškovu věc přebral po Tomáši Kubovcovi, jenž v mezičase přešel do odvolacího senátu. Kubovec v minulosti opakovaně zamítl jinou Janouškovu žádost o prominutí zbytku trestu.

Janoušek do vězení nastoupil v roce 2014. Od března 2016 byl ale po opakovaném přerušení trestu na svobodě, a to na základě lékařských posudků. Ty uváděly, že muž musí chodit o holi a že má po operaci mozku v hlavě implantát, který by se mohl pohybem uvolnit a Janouška zabít. V létě 2019 nechal pražský vrchní soud Janouška sledovat a zjistil, že muž chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, že si vyjel v horku na kole nebo že navštívil galerii. Server Seznam Zprávy také loni zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.

Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v této souvislosti podala kárnou žalobu na soudkyni brněnského krajského soudu Jaroslavu Bartošovou, která podle ní prodlužovala Janouškovo přerušení trestu, aniž do rozhodnutí promítla například právě skutečnosti zjištěné pražským vrchním soudem.

Janoušek čelí obžalobě ještě v kauze úhrad zdravotních pojišťoven pro společnost Chambon. Státní zástupce pro něj za podílnictví žádá sedm až osm let vězení, lobbista vinu odmítá.