Pandemie covidu mění Česko. To co většina nenáviděla, není vhodné, říká expert

Podle architekta Zdeňka Lukeše se pandemie promítne i do architektury. "Ukazuje se, že to, co u nás většina lidí nenáviděla, tedy open space kanceláře, je věc, která není úplně vhodná," řekl Českému rozhlasu.

Některé práce se totiž dají dělat doma a na jiné se lidé mohou střídat, tudíž nepotřebují tak velké prostory. Firma díky tomu může podle odborníka ušetřit obrovské finanční prostředky.

"Určitě to promluví i do toho, jak se budou navrhovat další kancelářské provozy. A možná to bude konec open space kanceláří," tvrdí vysokoškolský pedagog.

To se ale promítne do způsobu, jakým lidé žijí. "Lidé budou potřebovat doma nějaké soukromí, oddělený prostor, kde nebude nikdo rušit a kde budou moct pracovat. A třeba i nějaké technické vybavení, které do teď nepotřebovali," vysvětlil.

Jedním z nových trendů tak může být odchod části lidí z měst na venkov. Lidé mohou chtít trávit více času v přírodě a dětem se tam bude více líbit. Ty navíc podle něj možná nebudou muset už tak často chodit do školy.

"Určitě je záležitost s koronavirem velký vpád do všeho, co nás obklopuje a přinese to nějaké změny," je přesvědčen odborník a dodává, že řada věcí z modernistické architektury byla přímým důsledkem strachu z nemoci.

"Ta vlna přišla především ve druhé polovině devatenáctého století. Jedno z center byla Anglie. Možná už předtím, v době kolem francouzské revoluce, vznikaly modely utopických měst, kde je nějaká symbióza s přírodou, ale která mají přesná uspořádání, třeba geometrická. Na těchto principech byl třeba vystavěn i Washington," uvedl.

"My to v malém máme třeba na Ořechovce nebo na Hanspaulce v Praze. Stavěly se domečky, častokrát řadové s nějakými zahrádkami, tak, aby si to mohli dovolit třeba i chudší lidé. V tom hledali spásu moderní doby. Podařilo se jim to samozřejmě jen částečně, protože je to drahá záležitost," dodal architekt.