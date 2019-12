Peníze pro oběti útoku v Ostravě dál přibývají, sbírky jsou čtyři

Nemocnice vyhlásila sbírku jako první. Zřídila transparentní bankovní účet s číslem 73030761/0710, kam mohou dárci přispívat do 31. března 2020. Na transparentní účet na pomoc pozůstalým po obětech střelby VŠB-TUO mohou příspěvky posílat studenti, zaměstnanci či absolventi školy, ale i další lidé. Účet má číslo 291463872/0300. I v tomto případě lze příspěvky zasílat do konce března. Poté škola vybranou částku předá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava rodinám obětí, uvedla univerzita.

Kromě těchto dvou účtů jsou ale ještě další dva účty, které mají pomoci konkrétním rodinám. Vězeňská služba (VS) ve spolupráci s policejním odborovým svazem pořádá veřejnou sbírku pro rodiny dvou příslušníků bezpečnostního sboru, kteří zahynuli při střelbě v nemocnici. Přispívat lze do 15. února 2020. Finanční příspěvky pro pozůstalé lze zasílat na transparentní sbírkový účet číslo 4200555535/6800 s variabilním symbolem 150220.

Sbírku vyhlásila i porubská Základní škola Ivana Sekaniny, která chce pomoci rodině Petra Langa, který byl právě jedním z příslušníků VS. Minulé úterý doprovázel k lékaři svou nezletilou dceru a zachránil jí život, když ji před střelcem zaštítil vlastním tělem. Lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500, a to do konce března.

Dvaačtyřicetiletý střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po 07:00. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Na svědomí má sedm obětí, poslední z nich ve čtvrtek podlehla zranění hlavy. Od útoku byla v kritickém stavu. Další dva zranění muži už byli propuštěni z nemocnice do domácí péče. Střelci se podařilo z nemocnice odejít před příjezdem policie. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.

Dnes v poledne se po Česku rozezní sirény k uctění památky obětí střelby. Sirény budou houkat dvě minuty a 20 vteřin.