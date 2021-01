Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, loni klesl na 5,7 procenta

Sdružení Solus ke konci roku 2020 registrovalo v registru fyzických osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky, 505.000 dospělých občanů ČR. Je to o 50.000 méně než na konci roku 2019. Členské firmy hlásily do registru v průběhu celého roku méně občanů než v předchozích letech, a to zejména díky zákonným odkladům splátek i následné vstřícnosti vůči spotřebitelům v závěru roku 2020. Celkový závazek po splatnosti evidovaný u těchto osob činil 40,3 miliardy korun.

Zatímco statistiky sdružení vypadají pozitivně, zraky odborné veřejnosti se upírají ke druhému čtvrtletí roku 2021. Tehdy by se mohly v registru objevit první závazky osob, které nebyly schopny začít splácet po skončení zákonného moratoria na konci října 2020.

"Členské společnosti Solus nabídly spotřebitelům již na jaře různé formy pomoci či odkladů splátek, a to ještě před zavedením zákonného moratoria na splátky úvěrů. Vstřícný přístup mají tyto společnosti i po skončení zákonného moratoria. Je ale samozřejmě důležité, aby se i samotní spotřebitelé chovali odpovědně, nezneužívali možnosti odkladu splátek, a co nejdříve se vrátili k řádnému splácení v dohodnutých termínech," uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Zápis v registru spotřebitele chrání před dalším neodpovědným zadlužením, ale také je motivuje k úhradě svých závazků po splatnosti. V souladu s odpovědným posouzením platební morálky a bonity klienta je pro ně totiž v okamžiku, kdy mají problémy se splácením svých aktuálních závazků, obtížné získat novou půjčku nebo službu. Přes všechny negativní dopady na ekonomiku uhradili spotřebitelé v roce 2020 celkem 4,8 miliardy Kč z dluhů, které byly do registru zapsány. Celý svůj závazek nebo jeho část uhradilo loni téměř 209.000 spotřebitelů.

Solus sdružuje zhruba 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v obchodu.