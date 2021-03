Policie nepustila z Karvinska několik autobusů na demonstraci do Prahy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie nepustila za hranice okresu Karviná několik autobusů, které mířily na demonstraci proti vládním opatřením do Prahy. Pokutu na místě nikdo nedostal, policie případ předá do správního řízení. Napsal to server iDNES.cz.