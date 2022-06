Potravinovou pomoc by letos mohlo v Česku potřebovat až 250.000 lidí

— Autor: ČTK

Regionální potravinové banky v Česku loni alespoň jednou ročně podpořily zhruba 200.000 lidí, letos by to mohlo být až až 250.000 lidí. Počty zájemců o potravinovou pomoc totiž trvale stoupají. Potravinové banky jsou nyní dostatečně zásobené zbožím hlavně díky jarní celorepublikové sbírce. ČTK to dnes řekla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.