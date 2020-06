Požár vypukl na benzince v Českém Těšíně, desítky lidí evakuovány

"S ohledem k nastalé situaci proběhla evakuace osob i z přilehlých objektů. Bylo jich evakuováno na několik desítek," uvedla policejní mluvčí. Policie na místě odklání dopravu. "V této souvislosti byla zadržena jedna osoba, se kterou jsou nyní prováděny procesní úkony," doplnila Bělunková bez podrobností.

Řekla, že uzávěra oblasti potrvá zřejmě do 12:00. Uzavřeno je několik set metrů Karvinské ulice od sjezdu z dálnice D48 směrem do centra Českého Těšína. "Nebezpečná zóna je vytyčena do vzdálenosti 50 až 100 metrů. Je třeba vrcholné opatrnosti. V bezpečné vzdálenosti se pohybují i hasiči," řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Plyn podle něj uniká ze dvou propojených nadzemních zásobníků o objemu deseti metrů krychlových, které byly zaplněny z 80 procent. Hasiči je chladí vodou, měří teplotu a nechávají unikající plyn kontrolovaně dohořet. "Škoda byla předběžně odhadnuta na dva miliony korun," řekl Kůdela.

O požáru byli hasiči informováni po 04:00. Na místě zasahovalo deset jednotek. Kůdela řekl, že evakuováni byli lidé z blízké ubytovny, další obytné budovy jsou dál.