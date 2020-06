Projednávání kauzy Vidkun bude kratší, obžalovaný Kyselý se opět omluvil

Důvodem je nepřítomnost jednoho z hlavního aktérů případu, vlivného olomouckého podnikatele Ivana Kyselého, který se od počátku procesu omlouvá kvůli svému zdravotnímu stavu. Na jeho výslech soud původně vyčlenil pondělí. Podle nového plánu začne kauzu soud tedy projednávat až od úterý a to výslechem dalších svědků.

"Pan Kyselý se opět omluvil ze zdravotních důvodů. Soudu to z hlediska průběhu trestního řízení nevadí, je to jeho právo. Pokud souhlasí s konáním v nepřítomnosti, není důvodnost omluvy něco, co bych nějak přezkoumával. Teoreticky by mohl souhlasit s konáním v nepřítomnosti. Pokud chce vypovídat, jednoho dne přijít musí," řekl ČTK soudce Martin Lýsek.

Soud je připraven i na variantu, že obžalovaný za celou dobu procesu k soudu nepřijde. "Pokud nepřijde, přečteme, co řekl v přípravném řízení," doplnil soudce. Pokud by tato varianta nastala a proces by již směřoval ke konci, na řadu by toto čtení výpovědí mohlo přijít pravděpodobně již v srpnu, kdy má soud naplánováno další jednání.

Kauzou Vidkun se soud zabývá již od února, ze zdravotních důvodů se obžalovaný podnikatel omluvil hned první jednací den. Právě on je přitom podle žalobce jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Podle obžaloby k němu směřovaly informace, které bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec vynášel z trestních spisů a kterého podnikatel údajně instruoval, jak mají policisté v trestních řízeních postupovat. Podle žalobce Miroslava Stokláska šlo celkem o devět trestních kauz. Kadlec to však vše u soudu popřel. Uvedl, že mu naopak cenné informace v rámci operativní činnosti předával Kyselý. Záznam o této operativní činnosti však Kadlec podle tehdejšího krajského policejního ředitele Libora Krejčiříka žádný nezapsal.

Případ, ve kterém čelí obžalobě kromě Kadlece a Kyselého i tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý hejtman Jiří Rozbořil, už se pomalu blíží do finále, v plánu má soud příští týden zřejmě již poslední svědky, poté se bude zabývat policejními odposlechy, které jsou stěžejními důkazy obžaloby. Všichni aktéři vinu od počátku procesu popírají. Jednání bude příští týden pokračovat od úterý do čtvrtka.