Prostředků bylo v místě zasaženém tornádem dost, míní šéf hasičů

"Síly a prostředky hasičů byly dostatečné k řešení situace. Naopak, ta místa v důsledku toho, jak okolí vypadalo a jaké byly možnosti průjezdu a transportu, by větší soustředění techniky nesnesla," uvedl Pelikán při hodnocení prvních dní po tornádu. Stávalo se podle něj například to, že kontejner měli hasiči naplněný za tři minuty, ale pak půl hodiny bojovali s proudem dobrovolníků, nákladních automobilů a těžké techniky, která se do obcí sjela poskytnout pomoc. "Sil a prostředků tady bylo dost. V okamžiku nejvyššího nasazení to bylo nějakých 1200 až 1300 mužů, u kterých bylo zajištěno střídání a obměna," uvedl Pelikán.

Mandát hasičů se vztahoval na záchranné a likvidační práce. Záchranné práce se uskutečnily v řádech hodin, hasiči je ukončili v odpoledních hodinách den po tornádu, likvidační práce končí tento týden. "Likvidační práce směřují k likvidaci následků mimořádné události, byla to skládkařina a tesařina. Likvidovali jsme zbytky střech, zbytky materiálů, které jsme odklízeli na skládky, zajišťovali jsme provoz těch skládek těžkou technikou," uvedl Pelikán.

Tornádo poničilo asi 1200 domů, bezmála 200 jich bylo určeno k demolici. Z toho osm desítek řídili přímo hasiči, zbytek lidé zvládli svépomocí. Hasičům zbývá zbourat ještě několik objektů v Hodoníně.

Pelikán uvedl, že demoliční práce hasiči prováděli za přímé podpory záchranného útvaru z Hlučína, který dodal těžkou techniku. Uvedl, že bylo nasazeno 50 příslušníků tohoto útvaru s desítkami kusů techniky. V současné době v lokalitě působí 35 příslušníků záchranného útvaru z Hlučína. Pelikán uvedl, že hasiči od začátku do oblastiy směřovaly odřady z jednotlivých krajů, kdy se vystřídaly všechny kraje. "Každý poskytl odřad o síle 30 až 50 mužů s těžkou technikou, působily tady těch prvních deset až dvanáct dní, než jsme síly a prostředky začínali redukovat. V situaci nejvyššího nasazení ten první týden tady každý den působilo 1000 hasičů a zhruba 200 příslušníků armády," uvedl Pelikán. Hasičů je v současné době asi osm desítek.

Z lokality by hasiči podle Pelikána měli odjet ve středu, maximálně ve čtvrtek, po ukončení demoličních prací v Hodoníně. Po odchodu hasičů v místě zůstane armáda a policie.