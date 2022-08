S hašením požáru v Českém Švýcarsku už nebudou pomáhat italská letadla

— Autor: ČTK

Letouny Canadair z Itálie se v pondělí brzy ráno vrací do své domoviny. Speciály poprvé přiletěly pomáhat s hašením rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku minulý týden ve čtvrtek, den na to se nečekaně vrátily do Itálie, kde také vypukl požár. Tentokrát se stroje v ČR zdržely déle, do hasebních prací se zapojily v pátek. Novináře o jejich návratu dnes večer informoval mluvčí hasičů Martin Kavka.