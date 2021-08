Stát letos vybere méně u daně z příjmu lidí, u dalších daní inkaso stoupne

Pro příští rok pak MF očekává meziroční pokles výběru jen u daně z příjmu firem. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu.

Materiál je podkladem pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude 30. srpna posuzovat dnes nově zveřejněnou makroekonomickou predikci ministerstva financí. V ní MF zlepšilo odhad vývoje ekonomiky v letošním i příštím roce na 3,2 procenta, resp. na 4,2 procenta.

Letos by měl stát získat na dani z příjmu fyzických osob 161,2 miliardy korun a příští rok o 600 milionů korun více. Loni to přitom bylo 231,7 miliardy korun. V případě DPH plány MF očekávají, že inkaso každý rok poroste v roce 2023 by mělo dosáhnout 500 miliard korun. Stejně tak by mělo růst i pojistné na sociální zabezpečení a překonat tak v roce 2023 hranici 600 miliard korun.

Letos ke konci července celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení stouply meziročně o 6,9 procenta, tedy o 67,87 miliardy na 1,04 bilionu korun. Na DPH stát získal 254,9 miliard korun, meziročně o 20,7 miliardy korun více. Na dani z příjmu fyzických osob stát vybral naopak méně, celkem 87,1 miliardy korun.