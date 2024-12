Schválený rozpočet jako nástroj destrukce. Babiš kritizoval, Fiala ostře reagoval

Poslanci sice v úterý ve třetím čtení schválili celkem 11 pozměňovacích návrhů, ale schodek rozpočtu i nadále činí 241 miliard korun. Podle tiskové zprávy ministerstva financí zahrnuje rekordní investice do dopravní infrastruktury, zvýšené výdaje na vzdělávání, vědu i obranu a výdaje na řešení následků zářijových povodní.

"Státním rozpočtem na rok 2025 vláda pokračuje ve svém konsolidačním úsilí a plní programové priority, ke kterým se zavázala ve svém programovém prohlášení. Kvůli zářijovým povodním k těmto závazkům přibyla ještě jedna priorita, a to obnova postižených území zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Šéf státní kasy nepřímo zmínil i parlamentní volby, po nichž se může do Strakovy akademie vrátit hnutí ANO. Průzkumy to v současnosti naznačují. "Tato vláda tak svým nástupcům, ať už budou z jakékoliv části politického spektra, připravila pevný základ k pokračujícímu snižování rozpočtových schodků a celkovému růstu ekonomiky," dodal Stanjura.

Rozpočet se pak ve středu stal předmětem výměny názorů mezi současným premiérem a jeho předchůdcem na sociální síti X. Zatímco opoziční lídr Babiš ho kritizuje, Fiala tvrdí, že lidem nabízí optimistickou vizi. Jako v případě slov o německých platech.

"Schválením rozpočtu se schodkem 241 miliard a celkovým dluhem přes 1190 miliard za čtyři roky akorát pokračuje destrukce země, rozklad státu a prohlubování beznaděje lidí, kteří už dobře vědí, že s Fialovou vládou žádná pozitivní budoucnost nepřijde," napsal Babiš.

Podle Fialy je to přesně naopak. "Zatímco naše vláda rekordně investuje, provádí reformy a nabízí zemi pozitivní výhled a vizi, předseda hnutí ANO jen všechny dokola straší a schválně zapomíná, že schodky jejich rozpočtů byly oproti těm našim trojnásobné. A to je právě zásadní rozdíl mezi námi dvěma. Já nabízím optimismus a dobrá řešení pro Česko. Andreje Babiše děsí představa německých platů a jediné, o co mu jde, je zvyšování zisků Agrofertu," reagoval lídr ODS.

Osud státního rozpočtu pro příští rok však ještě není zpečetěn, chybí totiž podpis prezidenta. V listopadu se přitom objevily náznaky, že by mohl návrh vetovat. Podle webu Pražského hradu se Petr Pavel v pondělí kvůli rozpočtu setká zároveň s premiérem Fialou i ministrem Stanjurou.