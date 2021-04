Ve sčítání se už online sečetlo asi 5,6 milionů lidí

Do konce cenzu se lidé mohou sčítat elektronicky, od 17. dubna bude pak možné vyplňovat a odesílat papírové formuláře. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele. ČR jich má zhruba 10,7 milionu. Zatím se tak sečetla o něco víc než polovina z nich.

Počátek elektronického sčítání provázely potíže. Sčítací informační systém se musel první den zhruba na deset hodin odstavit. Přesto se v sobotu 27. března podařilo lidem odeslat 237.000 formulářů. V neděli jich pak dorazilo 563.000 a v pondělí 282.000. Za první tři dny jich tak statistici obdrželi kolem 1,1 milionou. "I přes počáteční problémy se sečetlo velké množství lidí během několika dnů. Sčítání pokračovalo v pozvolnějším tempu. Silnější jsou víkendy. Určitě vede velikonoční víkend," upřesnil šéf ČSÚ. Za sváteční sobotu statistici obdrželi kolem 200.000 elektronických formulářů.

Papírové formuláře začnou sčítací komisaři roznášet od soboty. Oznámení, kdy dorazí, začali ve středu umisťovat na domy. V daný termín se dostaví ve čtyřhodinovém intervalu. Pokud lidi nezastihnou, začne druhé kolo doručování podle generálního ředitele České pošty Romana Knapa po 30. dubnu. Termín si není možné vybrat, ani ho měnit. Formuláře si lidé mohou vyzvednout i v osmi stovkách pošt.

Pošta vyškolila 10.000 komisařů. "Nejsou to pošťáci, nejsou to listovní doručovatelé, na které jsou lidé zvyklí. Jsou to speciální lidé, dedikovaní na tuto činnost," uvedl Knap. Podotkl, že úkolem komisařů není pomáhat s vyplněním či kontrolovat, zda se lidé už sečetli elektronicky. Kdo na danou adresu dorazí, se dá zjistit na adrese www.scitani.ceskaposta.cz.

Komisaři budou mít průkaz se svou fotografií a logem pošty a ČSÚ. Budou mít negativní test na koronavirus. Nosit budou respirátor, s sebou budou mít dezinfekci. Po zazvonění vyčkají před domem na příchod někoho z domácnosti a předají mu formulář s předtištěnou obálkou. Do ní pak lidé vyplněné tiskopisy vloží. Mohou je vhodit do schránky, nebo odnést na poštu či do krajské pobočky ČSÚ. Odeslání je bezplatné.

Podle statistiků je v Česku 5,16 milionu bytů a 2,29 milionu budov. "Téměř třetina budov je kompletně sečtena on-line, komisaři by tam neměli chodit," řekl šéf ČSÚ. Věří, že lidé i po začátku papírového sčítání dál budou své údaje posílat elektronicky. "Stále vidíme, že tady je potenciál sečíst se on-line. Průměrná doba vyplnění je 20 minut. Jednočlenná domácnost se sečte za sedm až deset minut, vícečlenná za 30 minut," řekl Rojíček.