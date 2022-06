Víza už v Česku dostalo přes 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

Na policii se nemusí ohlašovat děti mladší 15 let, kterých je podle ministerstva mezi uprchlíky téměř 30 procent. Mladistvých od 15 do 18 let je mezi uprchlíky 6,6 procenta, seniorů nad 65 let pak 3,5 procenta. Z dospělých Ukrajinců je více než 70 procent žen.

Přesný počet ukrajinských uprchlíků v Česku zatím nelze určit, někteří odjíždějí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle odhadu úřadů je v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Podle pondělního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) si téměř 77.000 Ukrajinců, kteří od počátku ruské invaze uprchli do Česka, našlo práci. To podle něj svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřicházejí zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít.

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu zákona zvaného lex Ukrajina, podle kterého už ukrajinští uprchlíci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku.

Ministerstvo financí ve středu informovalo, že stát, obce a kraje vydaly ke konci května na zvládání uprchlické krize 7,2 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 6,1 miliardy korun, přičemž největší položkou byly sociální dávky. Za ně stát vyplatil čtyři miliardy korun.