Vláda prodloužila program Antivirus do konce února

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Poskytuje také 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29.000 korun superhrubé mzdy.

"Krize neskončila, a proto trvá i potřeba ochránit zaměstnance před ztrátou místa... A dokud tu nebudeme mít trvalý nástroj ochrany zaměstnanosti v podobě kurzarbeitu, musíme si vystačit s osvědčeným Antivirem," uvedla v tiskové zprávě Maláčová.

Dnes jsme na vládě prodloužili Antivirus A i B do konce února 2021! U „Áčka“ podnikům vyplatíme celé náklady na náhrady mezd a “Béčko“ bude přes zimu pomáhat těm, které koronavirus zasáhl nepřímo. — Jana Maláčová (@JMalacova) December 21, 2020

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda plánovala opatření původně od listopadu, nedokázala se na něm ale shodnout. Termín zavedení odsunula na leden a do konce letošního roku prodloužila program Antivirus. Výsledný vládní kurzarbeitový model kritizovali zaměstnavatelé, odbory i někteří ekonomové, poslanci k němu navrhli desítky změn. Také ministerstvo práce připravilo ucelený návrh s úpravami. Urychlené schválení a zavedení kurzarbeitu požadují odbory i zaměstnavatelé.

Program Antivirus vláda spustila na začátku dubna. Pokrývá období od vyhlášení prvního nouzového stavu na jaře, tedy od 12. března. Maláčová už dřív řekla, že podle podmínek EU se může podpora poskytovat maximálně rok, tedy do konce března.

Podle údajů ministerstva práce k dnešku příspěvky z Antiviru získalo 65.519 firem pro celkem 904.224 zaměstnanců. Celkem se vyplatilo 23,9 miliardy korun.