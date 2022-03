Vlaky a autobusy přijely do ČR tisíce uprchlíků, zvláštní spoje budou jezdit dál

Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. Speciální vlaky budou k ukrajinským hranicím dopravci vysílat i v následujících dnech, zavedly k tomu denní linky.

České dráhy zatím jako humanitární vlak vypravily šest spojů, další budou následovat v příštích dnech. Pro humanitární evakuační vlaky celkově vyčlenily téměř 50 osobních vozů. Přes 20 z nich nyní využívají polské železnice pro evakuaci uprchlíků z polské Přemyšle do polského vnitrozemí. Dalších 20 vozů jezdí mezi Českem a ukrajinským Čopem a zbývající jsou v záloze.

ČD nyní podle mluvčího Petra Šťáhlavského mezi Českem a Čopem jezdí kyvadlově vždy jednou denně. Vlak odjíždí vždy večer z Bohumína a následující dopoledne je na Ukrajině. Odpoledne pak vyjíždí z Čopu a pozdě večer se vrací do Ostravy. "Od začátku provozu přepravily ohromné množství humanitární pomoci přímo na území Ukrajiny a z Čopu do ČR přepravily více než 1500 osob a také přibližně 40 psů a 30 koček," uvedl Šťáhlavský. Do Čopu zatím dráhy vypravily čtyři vlaky, poslední z nich se bude vracet dnes večer. Další dva humanitární spoje dopravce vypravil už v minulém týdnu do Přemyšle.

Humanitární vlakový most připravil také RegioJet ve spolupráci s nákladními dopravci. Vlaky jezdí od úterka denně přes noc mezi Prahou a Ukrajinou. Dopravce vypravuje podle majitele Radima Jančury soupravu s 20 vozy, mezi nimiž jsou lůžkové vozy s celkovou kapacitou až 400 míst a také nákladní paletové vozy pro přepravu humanitárního nákladu až do 600 palet denně. Podle informací organizace Člověk v tísni, který na vlakovém mostu spolupracuje, vyjížděl první vracející se vlak z polsko-ukrajinských hranic plný, většina lidí ale vystoupila v Polsku. "Do Česka pokračuje 72 lidí," řekla dnes mluvčí organizace Adriana Černá. Další souprava pojede z pražského hlavního nádraží dnes večer.

Volné kapacity pro humanitární pomoc na Ukrajinu nabídli i další autobusoví a kamionoví dopravci. Podle mluvčího Česmad Bohemia Martina Felixe už takto přivezli do Česka desítky uprchlíků. Vedle toho dopravci vozí kamiony i dodávkami potřebný materiál a suroviny na Ukrajinu. V následujících dnech je v plánu například převoz hasičského materiálu 20 kamiony.

Velký počet uprchlíků ovšem cestuje do Česka i spoji pravidelných linek, ať už z Polska či Slovenska. "Od konce minulého týdne do poloviny tohoto týdne evidujeme přibližně trojnásobný nárůst počtu osob v těchto pravidelných linkách," podotkl Šťáhlavský. Ukrajinci podle něj tyto vlaky využívají i k přestupům do dalších vlaků směřujících do Německa a dalších okolních zemí. Dráhy kvůli zvýšenému zájmu proto posílily noční linku z Humenného do Prahy. Nárůst počtu cestujících ve vlacích ze Slovenska hlásí i Leo Express. "Již jsme přepravili stovky cestujících a několikrát jsme operativně navýšili počty spojů," řekl mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Leo Express nyní navýší kapacitu souprav ze Slovenska, což ovšem plánoval už před vypuknutím války na Ukrajině.

Mezi Českem a Ukrajinou dál jezdí také autobusové spoje. Zcela nebo téměř vyprodané jsou například spoje FlixBusu. Podle mluvčího Tomáše Beránka ovšem zatím není nutné posilování autobusů, protože většina uprchlíků se po odjezdu z Ukrajiny přesouvá na jiné linky. "Každopádně situaci sledujeme a kde je třeba, posilové spoje jsou připravené k použití," podotkl. Vytížené jsou podle Leo Expressu také jeho autobusy mezi Mukačevem a Košicemi. Zaplněné jezdí i autobusy dalších desítek menších dopravců, kteří jsou převážně z Ukrajiny.