Volby 2020: ANO podle bookmakerů vyhraje ve většině krajů, souboj se čeká ve středních Čechách

Téměř jisté vítězství má ANO podle bookmakerů v Moravskoslezském, Ústeckém (1,03 - 1,04:1) a Karlovarském kraji (1,1 - 1,13:1). Naopak v Libereckém kraji má na vítězství kurz 8:1. Volby se konají v pátek a v sobotu, lidé v karanténě mohou volit už nyní z automobilů. Praze se hlasuje při volbách do obecních zastupitelstev.

"Určitě bude zajímavé sledovat, jak se covid-19 propíše do volební účasti a preferencí voličů v jednotlivých krajích. Jak už to bývá, zejména vládní strany budou tak trochu skládat účty a sklízet plody své práce. Současný vývoj epidemie jejich pozici oslabuje, návrat Romana Prymuly do první linie ale tento trend do jisté míry vyvažuje. Vítězství každopádně nemusí nutně znamenat pozici v radě či post hejtmana, při sestavování koalic může rozhodovat každý hlas a mandát," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Ve středních Čechách se podle něj očekává ofenziva hnutí STAN s podporou KDU-ČSL a SNK ED (1,7:1) a ODS s podporou Soukromníků, KČ, KAN, KONS (2,6:1). V závěsu zůstává ANO (3,6:1), na konci odhadů jsou KSČM (100:1) a Trikolora (100:1).

Relativně vyrovnané jsou kurzy mezi ANO a ODS v Plzeňském kraji (ODS 1,7:1, ANO 2,05:1), Jihočeském kraji (ANO 1,75:1, ODS (2,3:1) a v Královéhradeckém kraji (ANO 1,5:1, Koalice ODS, STAN, Východočeši 2,4:1).

Proti tomu jasným lídrem voleb v Ústeckém kraji je ANO (1,03:1), hluboko za ním jsou Piráti (11:1) a hnutí STAN (11:1). "Podobně také v Karlovarském kraji by ANO (1,1:1) mělo dominovat, o druhé místo svede boj Koalice STAN, TOP09, KOA, VPM (10:1) a Piráti (11:1). Liberecký kraj by měla opanovat koalice SLK (Starostové pro Liberecký kraj s podporou USZ, Spolehnutí) v kurzu 1,3:1, solidní pozici má i ODS (4,5:1), ANO a Piráti (oba 6,1:1," doplnil Hanák.

Podle bookmakerů Tipsportu a Chance není hnutí ANO favoritem ani v Jihočeském kraji (1,84:1) a na Zlínsku (2,89:1). U těchto společností se dá rovněž sázet na volební účast. Bookmakeři očekávají, že nepřesáhne 29 procent (1,8:1). V posledních krajských volbách před čtyřmi lety byla 34,57 procenta.