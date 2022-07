Zásobníky plynu v Česku jsou plné z 80 procent, oznámil Fiala

"Jsme na historickém maximu. Pracujeme na tom, abychom byli na zimu připraveni co nejlépe," napsal Fiala. "Letos jsme zavedli pravidlo, aby plynové zásobníky v zemích EU musely být před zimou naplněny alespoň na 80 procent. V ČR jsme dnes tuto hranici překročili a máme dvě miliardy a 687 milionů kubíků (plynu)," uvedl na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Roční spotřeba v ČR činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu a z Ruska získává Česko podle Síkely zhruba 98 procent spotřebovaného plynu. Před týdnem, kdy byly zásobníky plynu v Česku plné zhruba ze 77 procent, Síkela řekl médiím, že plyn v nich by pokryl spotřebu v zemi zhruba do ledna. Česko plánuje kvůli omezení závislosti na Rusku využít plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. To by podle dřívějšího vyjádření Síkely prodloužilo spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce.

Někteří unijní činitelé jsou přesvědčeni o tom, že Rusko využije plánovanou údržbu plynovodu Nord Stream 1 pro trvalé odstavení EU od dodávek plynu. Moskva podle nich tento krok chystá jako odvetu za unijní sankce, včetně částečného embarga na ruskou ropu, které byly zavedeny v reakci na ruskou okupaci Ukrajiny.

Dnes ruský plynárenský gigant Gazprom oznámil, že ve středu 27. července odstaví z provozu další turbínu plynovodu Nord Stream 1 kvůli údržbě. Dodávky plynu se tak dále sníží na 33 milionů metrů krychlových denně, tedy zhruba 20 procent kapacity. Nyní je provoz plynovodu omezen na zhruba 40 procent kapacity a dodávky se pohybují kolem 67 milionů metrů krychlových denně.

Na úterý svolal Síkela do Bruselu mimořádné jednání ministrů energetiky zemí EU o krizi v dodávkách zemního plynu. Česko od července převzalo půlroční předsednictví v Radě EU.