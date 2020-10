Zničení duhové vlajky řeší soud. Výtržník podle obžaloby inklinuje k nenávistným hnutím

Skupinka lidí, mezi nimiž byl podle obžaloby i Sýkora, zapálila symbol LGBT komunity 8. srpna 2019 na mostě Legií, kde byly duhové vlajky připevněné na pouličních lampách. Státní zástupce uvedl, že se to stalo po utkání Sparty. Ostatní spolupachatele se nepodařilo identifikovat. Skupina také vystřelovala světlice na Střelecký ostrov, kde se konal doprovodný program Prague Pride. Počínání výtržníků natočil jeden z účastníků akce, který přivolal policii a záznam jí předal.

"Cítím se nevinen," uvedl u Obvodního soudu pro Prahu 1 dvaatřicetiletý Sýkora. Tvrdí, že si nepamatuje, co v daný den dělal, popřel ale, že by byl zachycený na videu pořízeném svědkem. Odmítl, že by byl předtím na zápase, protože v té době podle vlastních slov už aktivním fanouškem Sparty nebyl. "Už mám rodinu a nemůžu se tolik věnovat svému bývalému koníčku," vysvětlil.

Soudkyně Helena Králová muži původně uložila bez jednání trestním příkazem desetiměsíční podmínku s pětiletou zkušební dobou, peněžitý trest a povinnosti nahradit spolku Prague Pride 319 korun za zničenou vlajku. Sýkora si však podal odpor, a proto nyní soud věc řeší veřejně.

Zmocněnkyně Prague Pride Klára Kalibová chce, aby soudkyně při ukládání trestu zohlednila homofobní motivaci činu. Upozornila na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která státním orgánům ukládá povinnost objasňovat homofobní pohnutku. Po Sýkorovi dnes v jednací síni žádala, aby si sejmul roušku. Na obličeji má totiž tetování, které podle Kalibové prokazuje jeho kladný vztah k nenávistným hnutím. Muž požadavku nevyhověl a po poradě s právníkem odmítl na další dotazy zmocněnkyně odpovídat.

Sýkora má v rejstříku čtyři záznamy za výtržnictví. Státní zástupce zmínil, že muž byl odsouzený i za nošení svastiky. Sýkora tvrdil, že si to nepamatuje. "To bych tady nevytahoval," reagoval pak na otázku, zda byl potrestán také za násilí proti člověku tmavé pleti.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.