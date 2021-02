Zrušené svatby, plesy i taneční měly citelný dopad na svatební salony

Pandemie zasáhla do chodu svatebního salonu poprvé loni na jaře, kdy zákazníci začali objednávky hromadně rušit či přesouvat na neurčito. Kvůli omezením tehdy nemohli svatby uspořádat vůbec nebo velmi omezeně, což nechtěli. "Svatby od poloviny března v podstatě až do konce května nebyly téměř vůbec, červen, který je jedním z nejžádanějších svatebních měsíců, byl zhruba na polovině, od července do října jsme se vrátili zhruba na 70 až 80 procent svateb a od října jsme opět zavření," uvedla majitelka salonu s tím, že od poloviny ledna fungují jen na výdej.

Koronavirová opatření postihla svatební centrum s prodejnou o rozloze 800 metrů čtverečních nejen kvůli svatbám, ale i v dalším sortimentu, který se svatbami souvisí. Dotklo se to i plesové sezony, loni se stihla jen v lednu a únoru. "Sezona 2020/2021, která pro nás začíná obvykle v listopadu tanečními a maturitními plesy a končí někdy v březnu následujícího roku, v podstatě není vůbec. Žádné plesy se nekonají, ani žádné jiné společenské akce, navíc máme zavřeno, takže příjem je nulový. Vzhledem k tomu, že v zimní sezoně nás tyto akce v podstatě živí, důsledky jsou pro nás dost zásadní," doplnila Kaksová.

Loni svatební centrum kvůli nucenému uzavření služeb spadlo v tržbách na 60 procent, ztráty v letošním roce zatím majitelka odhadnout nedokáže - dosud však žádné tržby neměli. "Platíme pouze náklady, které jsou v řádech statisíců měsíčně, příjmy nulové. Takže ztráta je pro nás velmi zásadní. V olomoucké provozovně jsme stav deseti zaměstnanců udrželi, v Brně jsme počet zaměstnanců snížili na jednoho, a to proto, že zaměstnancům končily smlouvy na dobu určitou či nastoupili na mateřskou dovolenou. Nové zaměstnance, kteří měli nastoupit místo nich, jsme již bohužel zaměstnat nemohli," doplnila Kaksová. "Snažíme se pokud možno zaměstnance udržet, protože doufáme, že se snad situace brzy zlepší, svatební sezona začne a vzhledem k poměrně velké poptávce i velkému počtu přesunutých svateb z roku 2020 budeme naše zaměstnance potřebovat," míní majitelka.

Salon kvůli nucenému uzavření čerpá dotace na mzdy z programu Antivirus a kompenzační bonus pro OSVČ. Uzavřenu má také pojistku na přerušení provozu z důvodu nařízení státem, pokryjí se tím nutné stálé náklady, jako je platba nájemného či zálohy energií. Pojistka je však limitována částkou a dobou uzavření a brzy bude končit. "Čím déle bude tato situace trvat, tím to pro nás bude horší. Zatím jsem optimistická, přestala jsem to v podstatě řešit a čekám, co se bude dít. Pokud bych se tím měla každý den zabývat, sledovat zprávy a různé články či diskuse, pravděpodobně tomu nepomohu a bude narůstat jen pocit frustrace," dodala Kaksová.