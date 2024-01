GLOSA | Události Petra Nutila: Novoroční boj o euro, oddávající Babiš a Rajchl lanaří Vémolu

Každopádně planetě i všem lidem gratulujeme a přejeme vše dobré do dalšího kolečka kolem té obří koule žhavého plazmatu.

Takže je tu první lednový týden roku 2024 i s tradičními Událostmi Petra Nutila. Rok totiž začal poměrně zostra. Tak pojďme na to.

Roztál sníh a pršelo, na řadě míst se řeky vylily z koryt. Následovala je i poslankyně za ANO Jana Mračková Dozimetrovo-Vildumetzová, která si nemohla pomoci, propásla svou šanci mlčet a zas pro jednou si napsala příspěvek na sociální sítě sama. Poděkovala v něm hasičům za to, že „pomáhají v rámci zvedání vodních hladin.“ Má to jen tři možná vysvětlení:

a) JVM nechápe smysl psaného textu, dokonce ani toho, který napíše sama

b) JVM neumí česky

c) JVM fakt děkuje hasičům, ze pomáhají zvedat vodní hladiny a zaplavovat krajinu, domy etc.

O tom, kde je pravda, můžete hlasovat v komentářích. Tak pojďme dál.

Prezident Petr Pavel měl novoroční projev. A byl hezký. Lidský. Neurážel v něm a neplival na nikoho, což muselo po desetiletém panování Miloše Zeman lidi v téhle zemi naprosto šokovat. Nicméně prezident Pavel kromě jiného vyzval k přijetí eura a tohle téma naprosto ovládlo veřejnou debatu v následujících dnech. Vyjádřili se k tomu naprosto všichni, ale nakonec to stejně zapadne jako vždycky, protože na to vláda nenajde politickou odvahu. Ale to je fuk. Zajímavé na tom bylo sledovat, jak ze svých nor vylézají pozapomenuté figury politického pravěku, aby si stihly plivnout na Brusel, dokud fouká příznivý vítr. Třeba Klaus, známý to odpůrce čehokoli evropského, vyzval vládu, aby se rozhodnutí o euru nedělalo za zády občanů a předcházelo mu referendum. Nikdo sice nerozumí tomu, proč to říká zrovna on, ten samý prezident Klaus, který podepsal vstup ČR do EU a závazek přijetí eura. Ale ani na tom nikomu nezáleží, protože Češi nemají paměť na takové drobnosti. Třeba na to, jak těsně po revoluci premiér Klaus spolu s Mečiarem upekli rozdělení Československa a o referendu nepípla ani myš.

Agáta Hanychová se vdala, to už víte z minula. Nicméně nové je, že se po svatbě nechala slyšet, že stále patří Prachařovi a chtěla by být i Soukupova. Jak se s tím srovnávají výše jmenovaní, se neví a já to zjišťovat nebudu. Tak bych všem zúčastněným jen srdečně poblahopřál.

Karlos Vémola v rozhovoru prozradil, že se ho pokusila naverbovat Rajchlova strana PRO a že mu za podporu nabízeli velmi vysokou částku. Karlos však odmítl, neb je sportovec a apolitik, což je od něj hezké. Nebudeme tu cynicky spekulovat o tom, že mu Rajchl prostě nabídl málo, to není vhodné. Spíše pojďme zkonstatovat, že strana nejhoršího prognostika Rajchla je zjevně v o dost větším svrabu, než se zdá, když dělá podobné zoufalosti.

Minule se na to nedostalo, tak tuhle starší zprávu zařadím dnes. Sněmovnou v loňském roce prošla novela zákona o matrikách, která od ledna 2024 umožňuje senátorům a poslancům, aby oddávali. Tomio Okamura i Andrej Babiš se na to prý už těší. Já teda nevím jak vy, ale já bych si Andreje klidně pozval. Už jen pro tu srandu. Úplně to vidím: „Tak dobrý den, dámy a pánové, čau lidi, mám připravený skvělý projev, ještě jsem ho teda nečetl, ale…budu teda mluvit o něčem jiném.

Ty svatbe, to že my jsme zkrátka rozhodovali, a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo sice, byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli. Jsme zachránili tisíce mrtvých, tady chlebem z Penamu, inovativní, vemte si. Říkám vemte si! Přece to nepovezu zpátky na Čapák, už ani včele to nechcou.

Ludé, povidám, my chceme. Tuhla pána ženicha a nevěste spojit. Dohromady. Nebuďte slušnej, řekněte jméno! Tý pani vedle. Ta není moje, je nějaký firmy z holdingu, ať si novináři kecají, co chtějí. Sorryjako.

Tak polibte nevěste. A podepište, já taky podepsal..

A co vy s tou kamerou mě furt točíte? Vy jste jedna zkorumpovaná pakáž, která natočila o mně 16 pořadů, jo, a teďka točíte zase něco o mně.“

Tak pěkný nový rok.