Zrušení EET ke konci letošního roku podpořili také senátoři

Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), neboť způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence, které ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyčíslil v řádu jednotek miliard korun. Odmítl zachování evidence jako dobrovolné. "Nemělo by to efekt ani pro stát, ani pro poplatníky," uvedl. Stát podle ministra nemá žádnou výhodu, kterou by za získaná data podnikatelům nabídl.

Proti zrušení EET byli zástupci opozičního hnutí ANO, za jehož vládního působení byla evidence zavedena, ale také senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Podle Ladislava Václavce (ANO) znamenala EET přínos pro stát minimálně 4,2 miliardy korun ročně a její zrušení je ideologické.