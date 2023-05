Odbory navrhly vládě vlastní úsporná opatření. Přejí si restart EET

ROZHOVOR – Jeho předlistopadová minulost mu vadí. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula tvrdí, že pokud by byl na vedoucí pozici ve velkém podniku, kde by zároveň pracoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO), bývalý člen KSČ, snažil by se, aby nadále v organizaci nepůsobil. „A nejde jen o prázdná slova. Když jsem ve Vítkovických železárnách po převratu přeměňoval ROH na standardní odbory, rozloučili jsme se s téměř sedmi tisíci členy KSČ, milicionáři a svazáky. Musím ale zdůraznit, že stále není jasné, zda byl Babiš agentem StB, neboť jeho kauzu pořád řeší soud,“ říká v rozhovoru EuroZprávy.cz Josef Středula, který zvažuje prezidentskou kandidaturu v roce 2023.